Maltempo Toscana, forte vento a Livorno: tegole e rami caduti

Nel tardo pomeriggio di oggi, la Protezione Civile del Comune di Livorno ha istituito il senso unico alternato sul viale Italia a causa del forte moto ondoso che spinto dal vento di Libeccio ha cominciato a rilasciare detriti sulla carreggiata lato mare, rendendo pericoloso il transito. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco in città per tegole, grondaie e imposte rese pericolanti dalle forti raffiche di vento.

Sempre nel pomeriggio un grosso ramo è caduto in strada in via Montebello, di fronte alla clinica di Villa Tirrena. Il ramo ha invaso completamente la carreggiata: fortunatamente non ha colpito mezzi. La circolazione è stata interrotta fino a quando non sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per la successiva rimozione.

