Maltempo Valle d’Aosta, il Comune di Cogne: “state lontani dai corsi d’acqua”

Le forti piogge infatti stanno innalzando i livelli dei torrenti in Valle d’Aosta e, di conseguenza, l’amministrazione comunale di Cogne ha invitato “residenti e ospiti ad evitare l’utilizzo delle macchine all’interno del Comune e di mantenersi a debita distanza dai corsi d’acqua“. La strada regionale 47 è chiusa al traffico dalla frazione di Epinel sino al bivio di Ozein, nel territorio di Aymavilles, a causa di una piccola esondazione del torrente Grand’Eyvia in località Lexert. Una colata detritica ha imposto la chiusura della strada comunale per Valnontey mentre non si può transitare lungo la comunale per Lillaz per pericolo frana.

