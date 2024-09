Maltempo Veneto: piove su tutta la regione, torna l’acqua alta a Venezia

MeteoWeb

In Veneto l’intero territorio è interessato da piogge persistenti, secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (Arpav). L’arrivo di un’area ciclonica da Nord/Ovest ha portato a un significativo calo delle temperature. Dopo i temporali del primo mattino sulle zone montane e prealpine, rovesci e temporali, in alcuni casi intensi, si sono estesi lungo una vasta area che comprende la costa centro-meridionale, il Veronese, il Trevigiano, il Nord della provincia di Padova, e le aree centro-settentrionali del Vicentino e del Veronese. I vigili del fuoco non segnalano danni rilevanti o problematiche particolari, mentre i fiumi sono monitorati attentamente, con particolare attenzione nella zona di Vicenza.

A Venezia è tornata l’acqua alta, con un picco di marea previsto a 100 centimetri sopra il livello medio del mare alle ore 13, interessando principalmente le aree più basse della città, inclusa Piazza San Marco.

