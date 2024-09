Maltempo Veneto: riprende a muoversi la frana a Valdastico

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che sta interessando da almeno 24 ore anche l’Alto Vicentino ha fatto riscattare l’allarme sulla frana di notevoli dimensioni nel comune di Valdastico (Vicenza) che aveva portato nei giorni scorsi alla chiusura al traffico della provinciale 350, confermata sino a nuovo ordine. L’arteria collega il Veneto con il Trentino Alto Adige.

All’alba di oggi, un forte rumore di fango e detriti staccatisi dalla montagna ha svegliato di soprassalto diversi residenti della zona: molti di loro si sono affacciati o sono usciti all’esterno per verificare la situazione, mentre altri hanno contattato telefonicamente le forze dell’ordine. Le successive verifiche sul posto, da parte dei tecnici della Provincia e del comune, affiancati da un geologo, hanno escluso per il momento danni a cose e persone, ma la situazione rimarrà monitorata soprattutto a causa della pioggia battente che ha caratterizzato la giornata di oggi. Ulteriori sopralluoghi sono previsti domani quando le condizioni meteo dovrebbero migliorare.

