Maltempo Veneto, Zaia: “in 2 ore caduta tutta la pioggia di settembre”

All’indomani di una ondata di maltempo che ha colpito duro sul Veneto, scaricando piogge torrenziali in poco tempo con conseguenti allagamenti in moltissime località, il Presidente Luca Zaia insiste sull’eccezionalità dell’evento. In due ore sul Veneto è caduta “tutta la pioggia che storicamente“ cade sulla regione a settembre. Il che significa anche che è “impossibile” che se ne vada da sola, “naturalmente“, ha detto Zaia. Ricordando che lo stato di emergenza regionale è già stato dichiarato, il Presidente veneto ribadisce che “dobbiamo continuare a fare le nostre opere”, ricordando che cubano 2,1 miliardi, che si parla di 23 bacini di laminazione di cui 13 in lavorazione e di 3.000 cantieri.

Sul tema delle assicurazioni contro le catastrofi, scottante in questi giorni, Zaia ha detto ai cronisti: “non credo che le imprese del Veneto abbiamo grossi problemi perché sono già assicurate, forse qualcuno in Italia non si è mai assicurato…”. E ricorda che, purtroppo, “la bacchetta magica non c’è, e non ci deve essere un colpevole ogni qual volta un garage si allaga, lo dice uno che ha avuto il garage pieno d’acqua e le frane sul giardino per sei anni“. Il punto è che sono eventi estremi, “non pianificabili e con una intensità paurosa. Spero che siano solo eventi che hanno un ritorno in tanto tempo, però per ora è certo che fanno danni”.

