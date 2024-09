Maltempo, vento forte nel Vicentino: alberi abbattuti nella notte

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Schio (Vicenza) hanno effettuato 8 interventi durante la notte nella zona dell’Alto Vicentino, impegnati nella rimozione e nel taglio di rami e alberi pericolanti a causa del forte vento che ha colpito l’area. Le operazioni, condotte dal distaccamento locale con il supporto di quello di Vicenza, hanno richiesto l’uso di una piattaforma aerea e hanno interessato diverse località tra cui Schio, Valdagno, Cornedo, Caltrano e Cogollo del Cengio. A Schio, in particolare, la Strada dei Maestri è rimasta chiusa per alcune ore per consentire la rimozione in sicurezza degli alberi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.