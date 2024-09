Maltempo, Vigile del Fuoco disperso in Puglia

MeteoWeb

Durante le operazioni di soccorso ad un automobilista con la vettura in panne a causa della forte pioggia, un fuoristrada dei vigili del fuoco è stato travolto dalla piena improvvisa di un torrente sulla SP30, tra San Severo e Torremaggiore, in provincia di Foggia. Trascinati dall’acqua un vigile permanente e un caporeparto: recuperato ferito il primo e trasportato in ospedale, sono in corso le ricerche del secondo, rese complesse dall’oscurità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.