Maltempo, vigili del fuoco in campo: centinaia di interventi tra Toscana, Lombardia e Roma

Vento e pioggia hanno colpito ieri tutte le province della Toscana, determinando ben 340 interventi dei vigili del fuoco, in particolare a Firenze (foto in alto) dove sono stati effettuati 50 interventi: soccorse alcune persone all’interno delle loro auto bloccate nei sottopassi stradali e prosciugati locali al piano terra o seminterrati allagati. Squadre impegnate nella notte a Roma (150 interventi) per alberi e rami pericolanti, danni d’acqua, frane e dissesti statici. Le zone maggiormente colpite nella Capitale sono state via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli; in provincia, interventi ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

In Lombardia i vigili del fuoco hanno operato incessantemente nella notte per far fronte alle decine di richieste giunte alle sale operative provinciali. Le aree maggiormente colpite sono state quelle di Lecco e Monza Brianza.

