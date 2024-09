Il Masaf a Terra Madre Salone del Gusto

MeteoWeb

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) è presente a Terra Madre Salone del Gusto, l’evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, in scena a Torino dal 26 al 30 settembre 2024, con uno stand istituzionale dedicato ai sapori del mare.

A venti anni dalla prima edizione, l’evento organizzato da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte riunisce a Parco Dora più di tremila protagonisti: contadini e allevatori, delegati dei popoli indigeni, cuochi, e giovani attivisti provenienti da 120 Paesi, oltre 700 espositori del Mercato italiano e internazionale e circa 180 Presìdi Slow Food da tutto il mondo. Un viaggio di scoperta e conoscenza scandito dal claim We are nature, che pone l’accento sulla necessità di stabilire una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo, l’elemento più potente che ci riconduce alla terra.

Tra gli appuntamenti istituzionali, il viaggio di Slow Fish continua a Parco Dora nello spazio Masaf, dove ogni giorno va in scena un ricco programma di degustazioni in cui vengono esaltate le eccellenze del mare. Da Nord a Sud Italia, le ricette tradizionali che valorizzano il pescato locale di ogni singolo tratto di mare salgono sul palcoscenico per incontrare il pubblico di Terra Madre. A dare voce a questa area ci sono le storie dei miticoltori, dei pescatori e i piatti preparati dalla rete dei cuochi.

Da non perdere le degustazioni dedicate ai mari e ai laghi italiani, ma soprattutto ai Presìdi Slow Food, tra cui il filetto di tinca in carpione o i prodotti del Mar Ligure preparati insieme alla patata quarantina bianca. E ancora la pasta all’alga spirulina con pomodoro fresco, dalla Sardegna imperdibile la bottarga, le venete sarde in saor con polenta di mais fin, il baccalà alla romana, il coregone essiccato del lago d’Iseo sono solo alcune delle proposte da assaggiare nello spazio del Masaf. Tra gli appuntamenti anche la guida ai prodotti da acquistare al banco del pesce per un consumo giusto e sostenibile. Per finire, lunedì 30, chiusura in bellezza, con la “colazione del pescatore composta da pane raffermo e pesce azzurro”.

Tutte le degustazioni sono ad accesso libero fino ad esaurimento delle porzioni.

Gli eventi di promozione sono finanziati dal FEAMPA 2021-2027 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura.

