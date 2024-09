Mattarella accoglie i piloti della pattuglia acrobatica nazionale | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i piloti della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN), alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti, e del Comandante della PAN, T. Col. Massimiliano Salvatore. La notizia è stata riportata in una nota ufficiale dal Colle.

Durante l’incontro, il presidente Mattarella ha sottolineato il valore del lavoro dei piloti, dichiarando: “Con il vostro percorso su panorami affascinanti avete portato lì l’Italia e avete rafforzato l’amicizia con Canada e Stati Uniti, entrando direttamente in contatto con le persone che hanno assistito e portando un messaggio di casa agli italiani che vivono oltreoceano. Voi siete uno dei simboli nazionali nel nostro paese“.

Mattarella ha inoltre riconosciuto l’impegno necessario per realizzare tali performance, affermando: “So quanto lavoro c’è dietro tutto questo, di addestramento, squadra e assistenza sia a terra che in volo. Grazie per suscitare tanto entusiasmo in tutte le ricorrenze in cui sorvolate l’Altare della Patria e le tante città italiane“, ha concluso il capo dello Stato.

