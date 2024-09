Maxi richiamo di insalata in busta: rischio di contaminazione da listeria

MeteoWeb

Un ampio richiamo di insalata in busta ha coinvolto oggi ben 19 marchi e numerosi lotti di insalata iceberg. Questo provvedimento è stato annunciato dal Ministero della Salute, il quale ha pubblicato sul proprio sito un avviso dettagliato riguardante il ritiro dei prodotti. Il richiamo è stato reso necessario a causa della presenza di Listeria Monocytogenes, un batterio potenzialmente pericoloso per la salute umana.

Il richiamo

I prodotti interessati sono stati distribuiti in numerosi supermercati e appartengono a diverse marche, tutte fornite dall’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola, con sede nello stabilimento di Bellizzi, in provincia di Salerno. I lotti coinvolti sono stati elencati sul sito del Ministero della Salute nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari. La lista include una varietà di marche di insalata iceberg, tra cui:

Foglia verde Eurospin

Alifresh

Centrale del Latte

Ciro Amodio

Colline Verdi

Il Castello

Il mio Orto di Eurofresh

Latte Francia

Selex

Mi mordi

Natura è (Penny Market)

Ortofresco Pulito

Ortoromi

Polenghi

Sigma

Tornese

Torre in Pietra

Tres Bon

Vivinatura

I consumatori che hanno acquistato questi prodotti sono invitati a restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati. Questo invito si inserisce in una serie di misure preventive per evitare il rischio di contaminazione e garantire la sicurezza alimentare.

I pericoli della listeria

La Listeria Monocytogenes è un batterio che può causare la listeriosi, una malattia infettiva che si manifesta principalmente come gastroenterite entro poche ore dall’ingestione di alimenti contaminati. Sebbene i sintomi principali siano simili a quelli di altre infezioni gastrointestinali, come nausea e diarrea, la listeriosi può avere complicazioni più gravi in alcuni casi. Nei casi più gravi, può evolvere in meningite, encefalite o setticemia, condizioni che possono essere particolarmente pericolose per gruppi vulnerabili come donne in gravidanza, neonati, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso.

Raccomandazioni

Le autorità sanitarie raccomandano ai consumatori di seguire attentamente le indicazioni fornite nel richiamo e di verificare eventuali lotti acquistati. È importante che chi ha in casa prodotti appartenenti ai lotti indicati non consumi l’insalata e segua le procedure di restituzione. Inoltre, il Ministero della Salute ha sottolineato che, per prevenire future contaminazioni, i controlli sui processi produttivi e le misure igieniche negli stabilimenti di lavorazione saranno intensificati.

Questa situazione evidenzia l’importanza di un monitoraggio costante della qualità alimentare e di un rapido intervento in caso di problematiche. Le autorità competenti continueranno a seguire da vicino l’evoluzione della situazione e a fornire aggiornamenti necessari per garantire la salute pubblica.

Per ulteriori informazioni, i consumatori possono visitare il sito del Ministero della Salute e consultare la sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”.

