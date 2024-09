Mediterraneo bollente, così il mare perde la sua capacità mitigatrice. Fenomeni estremi in agguato

MeteoWeb

UnaIl Mar Mediterraneo ha sempre svolto un ruolo cruciale nella regolazione climatica delle regioni che lo circondano. La sua funzione di “cuscinetto termico” deriva dalla capacità di assorbire e immagazzinare calore durante i mesi estivi, per poi rilasciarlo gradualmente durante l’inverno. Questo processo aiuta a moderare le oscillazioni di temperatura, contribuendo a creare un clima più mite lungo le coste. In estate, infatti, il Mediterraneo accumula ingenti quantità di energia solare nelle sue acque superficiali, trattenendo calore che viene rilasciato lentamente nei mesi freddi.

Questo trasferimento di calore verso l’atmosfera è essenziale per mantenere le temperature invernali più moderate rispetto a quelle delle aree interne, stabilizzando così il clima mediterraneo. Il mare, infatti, funge da “regolatore” che modera gli eccessi termici sia in estate che in inverno, garantendo una maggiore stabilità climatica alle regioni costiere.

Tuttavia, con l’aumento delle temperature globali a causa del cambiamento climatico, il Mediterraneo sta perdendo parte di questa capacità di regolazione. Il riscaldamento eccessivo delle acque marine, infatti, sta modificando il delicato equilibrio climatico della regione. Il mare assorbe più calore di quanto riesca a dissipare, compromettendo così la sua funzione di mitigatore termico. Questo squilibrio sta favorendo fenomeni meteorologici più estremi, come ondate di calore più frequenti e intense, nonché piogge torrenziali più abbondanti, rendendo il clima mediterraneo sempre più instabile e vulnerabile.

Esaminiamo più nel dettaglio i motivi di questa perdita di capacità regolatrice.

In primo luogo, il Mediterraneo accumula un eccesso di calore che non riesce più a rilasciare efficacemente. Ciò scompensa il bilancio termico del mare, compromettendo la sua capacità di moderare le temperature circostanti.

In secondo luogo, l’aumento delle temperature provoca una maggiore evaporazione, con conseguenti variazioni nei livelli di umidità che possono accentuare eventi climatici estremi, come siccità o violenti temporali.

Inoltre, il riscaldamento delle acque modifica le correnti marine, alterando la distribuzione del calore in modo uniforme e favorendo l’insorgere di ondate di calore più accentuate. Infine, l’aumento della temperatura del Mediterraneo influenza anche i sistemi atmosferici e i venti della regione, destabilizzando i modelli climatici locali e riducendo l’efficacia del mare nel mitigare le condizioni atmosferiche.

In conclusione, il riscaldamento del Mediterraneo sta compromettendo la sua funzione di stabilizzatore climatico, portando a un incremento delle temperature estreme e a un’accentuazione dei fenomeni meteorologici estremi nella regione.

