MEETmeTonight: torna a Milano la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici

Il 27 e 28 settembre torna a Milano MEETmeTonight, l’evento dedicato alla divulgazione scientifica durante la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Questa nuova edizione prevede due giorni di iniziative gratuite aperte a tutte le età in cui sarà possibile aggirarsi fra 26 stand e partecipare a 21 talk, 15 workshop e 3 spettacoli a tema scientifico.

La manifestazione, organizzata in sinergia da 5 università Milanesi – Università degli Studi Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università Bocconi, Politecnico di Milano e Università Vita-Salute San Raffaele – e da formicablu, rappresenta un’occasione unica per avvicinare il grande pubblico al mondo della ricerca, della scienza e dell’innovazione.

Tutti gli eventi si terranno nel quartiere Bicocca tra viale dell’Innovazione e viale Sarca facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (Metro Lilla, fermata Ponale). MEETmeTonight è parte di un progetto più ampio, chiamato MEET (Missions: Engagement and Education for Tomorrow) e finanziato dall’Unione Europea, che prevede anche il programma MEETme@School, rivolto alle scuole lombarde, dalle elementari alle superiori, che si svolgerà negli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, con attività nelle quali gli studenti non saranno semplici spettatori della Scienza, ma diventeranno protagonisti attivi. La modalità divulgativa sarà, infatti, quella di sviluppare progetti di Citizen Science, attraverso fasi di co- progettazione e co-reazione che coinvolgeranno direttamente le studentesse e gli studenti.

Al centro del programma ci saranno le 5 Missioni Europee, promosse dal programma Horizon Europe: adattamento ai cambiamenti climatici; lotta al cancro; protezione di oceani, mari, laghi e fiumi; città climaticamente neutre e intelligenti; salute del suolo. Queste missioni saranno declinate in numerose attività e vedranno coinvolti oltre 70 professori e ricercatori e circa 40 giovani phd che parteciperanno agli speed date.

PROGRAMMA in sintesi

Venerdì 27 settembre dalle 18 a mezzanotte al BiM Garden

Science match: Dibattiti tra esperti che discutono argomenti con diversi punti di vista moderati dallo youtuber Fill Pill.

18.00 – Scienza in Campo: la Chimica Incontra la Natura – In collaborazione con Syngenta Italia

18.30 – Space economy: opportunità, promesse o illusioni?

19.00 – Nella scienza ci vuole intelligenza (artificiale) – In collaborazione con Associazione Bergamo Scienza

Spettacoli scientifici:

Concerti, stand-up comedy e spettacoli teatrali a tema scientifico:

Ore 19.30 Stand up comedy “Comunicazione della sostenibilità e biodiversità” di e con Fill Pill, divulgatore coatto e stand-up comedian

Ore 20.30 The Science Experience con la compagnia teatrale de I Bugiardini

Ore 22.30 Science Concert. Sfida al complotto concerto di musica rock con i Quattro Quanti

Sabato 28 settembre 2024 dalle 10 alle 20 al Science Park in Bicocca

Stand: 26 gazebo in cui i ricercatori mostrano i propri lavori di ricerca con attività interattive che coinvolgono direttamente il pubblico.

Workshop: 15 laboratori interattivi, in cui il pubblico può sperimentare in prima persona la ricerca (posti limitati su iscrizione).

Talk: 21 Conferenze, moderate dall’influencer e divulgatore Elia Bombardelli, e da studenti delle radio universitarie, pensate per presentare in modo semplice e diretto il lavoro di ricercatori e ricercatrici delle università di Milano

Tre i filoni:

Dialoghitra due ricercatori di università e ambiti disciplinari differenti focalizzati su un tema di attualità;

Vitada ricercatore in cui i singoli ricercatori, attraverso la loro esperienza, raccontano risultati, passioni, sconfitte, aneddoti e carriera in un’intervista a 360 gradi;

Numbersin cui i risultati della ricerca saranno raccontati a partire da un numero

EU corner: 23 appuntamenti in uno spazio a disposizione dei ricercatori finanziati dall’UE, in particolare attraverso i programmi Marie Curie ed ERC, per condividere ricerche ed esperienze personali a partire da un oggetto evocativo (alcuni appuntamenti saranno in inglese).

Speed date: conversazioni veloci, a tu per tu con i ricercatori e le ricercatrici. Brevi interazioni, in slot di 15 minuti con 4 ricercatori, in una prospettiva informale e personale.

Tutte le attività di MEETmeTonight 2024 sono gratuite e aperte al pubblico, tranne i workshop che sono su iscrizione.

Gli eventi si terranno in zona Bicocca facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici (Metro Lilla, fermata Ponale)

Contatti

Coordinatore del Progetto MEET: publicengagement@unimib.it

Ufficio Stampa: relazionimedia@polimi.it Comunicazione: meet@formicablu.it MEETme@School: meet.scuole@unisr.it

