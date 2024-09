Meloni esprime gratitudine a Elon Musk per “le belle parole” e riconosce il suo “prezioso genio”

MeteoWeb

Durante la cerimonia di consegna del prestigioso Global Citizen Award 2024, tenutasi a New York, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la sua profonda gratitudine. “La mia più profonda gratitudine va al Presidente John Rogers, al Presidente Frederick Kempe e a tutto l’Atlantic Council per questo illustre riconoscimento di cui sono molto orgogliosa“, ha dichiarato Meloni. Ha poi rivolto un ringraziamento speciale a Elon Musk, sottolineando: “E ringrazio Elon per le belle parole che ha avuto per me e per il suo prezioso genio per l’epoca in cui viviamo“.

La cerimonia, organizzata dall’Atlantic Council, ha visto la partecipazione di diverse personalità internazionali. Il riconoscimento è stato assegnato a Meloni per il suo ruolo di leader globale.

