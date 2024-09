Messico, allerta per la tempesta Ileana: attese piogge torrenziali in Bassa California | MAPPE

MeteoWeb

Le autorità della zona di Los Cabos in Messico, costellata di resort, hanno avvisato turisti e residenti di rimanere in casa oggi, mentre la tempesta tropicale Ileana ha iniziato a colpire con le piogge la punta meridionale della penisola della Bassa California. Ileana si è formata ieri, giovedì 12 settembre, al largo della costa pacifica del Messico e si sta muovendo verso nord-nordovest a 13km/h, secondo il National Hurricane Center (NHC) statunitense. La traiettoria prevista la porterà sopra o vicino ai resort gemelli di San Jose del Cabo e Cabo San Lucas.

Questa mattina, Ileana era centrata circa 90km a sud-est di Cabo San Lucas, ha affermato l’NHC. I venti massimi sostenuti erano a 75km/h. Con il landfall atteso nelle prossime ore, un’allerta per tempesta tropicale è in vigore per alcune parti della penisola della Bassa California, tra cui Cabo San Lucas e San Jose del Cabo. I meteorologi prevedono 100-150mm di pioggia, con la possibilità di 300mm per le aree costiere degli stati di Michoacan, Colima e Jalisco. Si prevede che Ileana si sposterà attraverso la parte meridionale della penisola della Bassa California e sul Golfo della California meridionale e centrale questo fine settimana.

Allerta rossa

La Protezione Civile di Los Cabos ha emesso un’allerta rossa per Los Cabos e La Paz. “Resta completamente al chiuso, non uscire fino a quando le autorità non lo consiglieranno e sii consapevole degli avvisi emessi dalle autorità”, hanno avvertito su Facebook. Hanno anche esortato i residenti a evitare di attraversare fiumi, corsi d’acqua e zone basse dove potrebbero essere trascinati via dall’acqua. Anche tutte le scuole di Los Cabos sono state chiuse oggi a causa della tempesta.

Óscar Cruces Rodríguez della Protezione Civile federale del Messico ha affermato in una dichiarazione che i residenti dovrebbero evitare di uscire di casa finché la tempesta non sarà passata e se si trovano in una zona a rischio inondazione, dovrebbero trovare riparo nei rifugi temporanei. Le autorità hanno preparato 20 rifugi temporanei a San Jose del Cabo e Cabo San Lucas, secondo la Protezione Civile di Los Cabos.

