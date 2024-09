Meteo Aci Catena, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 29 Settembre a Aci Catena si presenteranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nelle ore successive il cielo si schiarirà ulteriormente. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, garantendo una sensazione di benessere.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori sotto il 5%, e il vento si manterrà leggero, favorendo una piacevole sensazione di freschezza. L’umidità, in questa fase della giornata, scenderà ulteriormente, contribuendo a un clima asciutto e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 40%. Questo scenario permetterà di godere di attività all’aperto senza alcun disagio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si porteranno sui 19°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità risalirà leggermente, ma senza raggiungere livelli fastidiosi.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 29 Settembre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da un clima piacevole e sereno. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.5° perc. +21.5° prob. 17 % 10.9 NNO max 20.8 Maestrale 68 % 1016 hPa 4 poche nuvole +20° perc. +19.8° prob. 6 % 10.8 NNO max 19.4 Maestrale 64 % 1017 hPa 7 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° Assenti 6.9 NO max 10.8 Maestrale 54 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.5° Assenti 3.9 E max 10.9 Levante 43 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.7° perc. +24.2° Assenti 5.2 ENE max 11 Grecale 39 % 1017 hPa 16 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 14.9 NNE max 15.6 Grecale 48 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° prob. 2 % 13.8 N max 17.2 Tramontana 58 % 1019 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 10.1 NNO max 13.8 Maestrale 60 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.