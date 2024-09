Meteo Adrano, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Adrano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per tutta la giornata, senza alcuna possibilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco massimo che raggiungerà i 25,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h. L’umidità, sebbene presente, rimarrà in un range accettabile, oscillando tra il 31% e il 73% durante le diverse fasce orarie.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un cielo sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più buie. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa, contribuendo a un clima tranquillo e senza variazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, i valori termici inizieranno a salire, raggiungendo i 21,8°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La ventilazione sarà debole, con direzione prevalentemente da ovest-sud-ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il massimo di 25,8°C, rendendo questa fascia oraria particolarmente piacevole per attività all’aperto. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno e la ventilazione leggera non creerà disagi. L’umidità si stabilizzerà attorno al 31%, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 17°C. Anche in questo caso, il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in questo inizio di Ottobre un’occasione perfetta per trascorrere del tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15° perc. +14.1° Assenti 5.9 N max 7.6 Tramontana 59 % 1019 hPa 4 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 5.1 N max 5.8 Tramontana 58 % 1018 hPa 7 cielo sereno +18.5° perc. +17.6° Assenti 2.5 ONO max 5 Maestrale 47 % 1019 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 6.6 OSO max 10.7 Libeccio 35 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.2° Assenti 5.9 SO max 12.5 Libeccio 31 % 1015 hPa 16 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 5.9 ESE max 11.5 Scirocco 50 % 1015 hPa 19 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 2.1 SO max 3.4 Libeccio 69 % 1016 hPa 22 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 2.4 NO max 4.5 Maestrale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:39

