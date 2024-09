Meteo Andria, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre, Andria si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +17,4°C e i +19,1°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’83%. La presenza di vento, con velocità variabile tra i 9,8 km/h e i 21,1 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera fresca e umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni. La situazione rimarrà stabile fino all’alba, quando le condizioni di meteo inizieranno a cambiare.

Nella mattina, le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge leggere, che si intensificheranno progressivamente. Le temperature si manterranno tra i +18°C e i +19°C, con un’umidità che raggiungerà il 75%. I venti, provenienti principalmente da Est, si faranno sentire con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e umido. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che varieranno da 0,3 mm a 1,31 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo continueranno a essere caratterizzate da piogge moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,5°C e +19,1°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’81%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 28,9 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più frizzante. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,38 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +17,4°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,31 mm. L’umidità rimarrà alta, superando l’84%, e il vento si presenterà con intensità moderata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature più elevate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Andria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° Assenti 9.8 E max 13.7 Levante 59 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.4° perc. +17.8° prob. 7 % 11.4 ESE max 15.9 Scirocco 61 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +18.5° perc. +18° 0.3 mm 14.2 ESE max 20.8 Scirocco 62 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +17.5° perc. +17.2° 1.16 mm 15.3 SE max 19.9 Scirocco 75 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.3 mm 17 ENE max 22.1 Grecale 71 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +19° perc. +19° 1.07 mm 21.1 E max 26.6 Levante 76 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +18.6° perc. +18.7° 2.38 mm 16.2 E max 24 Levante 83 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +18.1° perc. +18.2° 1.86 mm 12 ESE max 17 Scirocco 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:55

