Meteo Augusta, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

Durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli. Venerdì, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di 29,8°C e una velocità del vento di 34,9 km/h. La sera, le temperature scenderanno a 23°C. Sabato, il cielo rimarrà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 26,8°C, con un vento che si ridurrà a 23,1 km/h. Domenica, si prevede un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, con temperature intorno ai 23,5°C. L’umidità varierà tra il 35% e il 54%, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Durante la notte di Venerdì 13 Settembre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno ai 25°C, con una temperatura percepita di 25°C. La velocità del vento sarà di 33 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 49,5 km/h, creando condizioni di vento forte. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 56% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. La temperatura salirà a 27°C, con una temperatura percepita di 27,4°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest a 36,3 km/h, con raffiche fino a 49,7 km/h. L’umidità scenderà al 50% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura raggiungerà il picco di 29,8°C, con una temperatura percepita di 29,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 34,9 km/h, con direzione Ovest-Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità si attesterà al 40%. La pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Infine, nella sera, il meteo continuerà a essere sereno con temperature che scenderanno a 23°C. La velocità del vento sarà di 32,1 km/h e l’umidità aumenterà leggermente fino al 52%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 14 Settembre

Nella notte di Sabato 14 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura scenderà a 21,9°C, con una temperatura percepita di 21,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 33,9 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 41,4 km/h, creando condizioni di vento fresco. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 54%, con una pressione atmosferica di 1013 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà a 22,6°C, con una temperatura percepita di 22,1°C. La velocità del vento aumenterà a 40,2 km/h, con direzione Ovest-Nord Ovest. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà al 45%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a essere sereno con temperature che raggiungeranno i 26,8°C e una temperatura percepita di 26,5°C. La velocità del vento si ridurrà a 23,1 km/h, con direzione Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 35%. La pressione atmosferica sarà di 1011 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 21,4°C. La velocità del vento sarà di 23,5 km/h e l’umidità aumenterà leggermente fino al 53%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per socializzare all’aperto.

Domenica 15 Settembre

La notte di Domenica 15 Settembre si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 1%. La temperatura scenderà a 20,6°C, con una temperatura percepita di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 21 km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 32,3 km/h, creando condizioni di brezza tesa. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità sarà al 54% con una pressione atmosferica di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà a 23,4°C, con una temperatura percepita di 22,9°C. La velocità del vento si ridurrà a 9,9 km/h, con direzione Nord. Non si registreranno precipitazioni e l’umidità scenderà al 43%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1013 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà leggermente con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si attesterà a 23,5°C, con una temperatura percepita di 23,1°C. La velocità del vento sarà di 12,6 km/h proveniente da Est-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità si attesterà al 48%. La pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Infine, nella sera, il cielo tornerà sereno con temperature che scenderanno a 23,2°C. La velocità del vento sarà di 3,6 km/h e l’umidità rimarrà al 48%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per godere di un’ultima passeggiata all’aperto prima della conclusione del fine settimana.

In conclusione, il fine settimana a Augusta si preannuncia all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e condizioni ideali per attività all’aperto. Venerdì e Sabato offriranno cieli sereni e temperature elevate, mentre Domenica porterà qualche nuvola, ma senza compromettere il clima generale. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno sicuramente occasioni per godere di queste giornate.

