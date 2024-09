Meteo Brugherio, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Giovedì 26 Settembre, Brugherio si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima attorno ai 15°C e una minima di circa 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con il 100% di nuvole che copriranno il cielo per tutto il giorno. La velocità del vento varierà, ma si manterrà generalmente bassa, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 15,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 15,4°C. La velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h proveniente da Est-Nord Est, con una probabilità di precipitazioni del 24%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere a partire dalle 09:00, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 15°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potranno arrivare fino a 0,74 mm di pioggia entro le 12:00.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che si registreranno dalle 13:00 fino alle 17:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 14,8°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, toccando il 97%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 13 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La temperatura si manterrà sui 14,9°C, mentre le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,91 mm. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 21 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 97%, e la pressione atmosferica continuerà a diminuire, scendendo a 1007 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brugherio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge. Si prevede che il tempo rimanga instabile anche nei giorni successivi, con temperature che non subiranno significative variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Brugherio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° prob. 24 % 3.5 ENE max 3.6 Grecale 87 % 1013 hPa 3 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 15 % 5.1 ENE max 7.7 Grecale 88 % 1012 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° prob. 12 % 3.3 ESE max 5.1 Scirocco 85 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.17 mm 5.7 SSE max 9.1 Scirocco 85 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.74 mm 4.2 ENE max 8.2 Grecale 94 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.56 mm 5.3 ENE max 11.8 Grecale 96 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.96 mm 4.3 ENE max 11.4 Grecale 97 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +14.9° perc. +15° 0.74 mm 6.2 E max 21 Levante 97 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 19:07

