Meteo Canosa di Puglia, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Canosa di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature gradevoli, che si trasformeranno nel corso della giornata. La mattina si presenterà con condizioni di cielo sereno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a possibili piogge leggere. Le temperature varieranno da un minimo di 15,6°C durante la notte a un massimo di 24°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19 km/h.

Durante la notte, Canosa di Puglia avrà un cielo con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 24%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 53%, ma non si prevedono eventi significativi.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 56% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con un passaggio a condizioni di cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 24°C, ma la sensazione termica potrebbe risultare leggermente inferiore a causa dell’aumento dell’umidità, che raggiungerà il 74%. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,67 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Le piogge leggere continueranno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 66%. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, intorno all’83%, e le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 19 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Canosa di Puglia nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni più stabili. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Canosa di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.7° perc. +15.7° prob. 53 % 12.3 OSO max 19 Libeccio 90 % 1014 hPa 3 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 40 % 8.4 OSO max 15.7 Libeccio 89 % 1014 hPa 6 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° prob. 29 % 10.6 OSO max 16.7 Libeccio 83 % 1014 hPa 9 poche nuvole +21.3° perc. +21.1° prob. 11 % 9.6 ONO max 10.1 Maestrale 62 % 1014 hPa 12 nubi sparse +23.5° perc. +23.2° prob. 11 % 5.3 NO max 7.3 Maestrale 51 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.3° 0.16 mm 14.1 NE max 9.7 Grecale 54 % 1014 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.5° 0.85 mm 7.3 N max 14.7 Tramontana 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.97 mm 11.6 O max 19 Ponente 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:55

