Meteo Castelvetrano, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Sabato 21 Settembre a Castelvetrano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 100% nel pomeriggio. Le temperature massime si manterranno attorno ai 24,6°C, mentre la velocità del vento varierà, con raffiche che potranno toccare i 14,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 54% e il 81%.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere circa 24,6°C a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud. Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, e le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

La sera continuerà a mantenere il cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La brezza leggera persisterà, ma la velocità del vento tenderà a diminuire. L’umidità rimarrà alta, creando un’atmosfera umida e calda.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelvetrano indicano un Sabato con un inizio sereno che si trasformerà in una giornata nuvolosa e umida. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di queste condizioni, con temperature che potrebbero rimanere stabili, ma con un aumento della probabilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo potrebbe tardare a tornare.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° Assenti 9.3 NNE max 10.6 Grecale 76 % 1018 hPa 4 nubi sparse +18° perc. +17.9° Assenti 10.2 NE max 11.6 Grecale 78 % 1017 hPa 7 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 8.9 ENE max 10.5 Grecale 64 % 1018 hPa 10 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 12.1 S max 10.1 Ostro 51 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.4° perc. +24.3° Assenti 14.8 S max 11.6 Ostro 54 % 1018 hPa 16 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 8.4 S max 8.2 Ostro 60 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 6.3 SE max 7.7 Scirocco 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +21° perc. +21.2° Assenti 8.8 SE max 17.5 Scirocco 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:03

