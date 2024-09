Meteo Comiso, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Comiso indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 72%. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 27°C nel corso della giornata, mantenendo un clima secco e senza precipitazioni.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che varieranno da 22,2°C a 21,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,1 km/h e i 7,7 km/h, con direzione prevalentemente Ovest. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà il comfort climatico.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 27°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 18,6 km/h, contribuendo a rendere l’aria più fresca e piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 51%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 25°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 20,3 km/h. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il trend di cielo sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità rimarrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente fino a 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, poiché le condizioni climatiche continueranno a rimanere stabili anche nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 6.5 NO max 7.1 Maestrale 74 % 1009 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.2° Assenti 5.5 ONO max 6.4 Maestrale 78 % 1009 hPa 7 cielo sereno +23.3° perc. +23.4° Assenti 7.8 ONO max 7.9 Maestrale 67 % 1010 hPa 10 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 14.5 O max 11 Ponente 53 % 1010 hPa 13 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 20.3 O max 16.1 Ponente 55 % 1010 hPa 16 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 18.6 O max 19.7 Ponente 64 % 1010 hPa 19 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 12.9 O max 20.6 Ponente 70 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° Assenti 13.5 O max 20.5 Ponente 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:11

