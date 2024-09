Meteo Cortona, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cortona indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con un inizio di giornata che si presenterà piuttosto fresco e umido. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina il cielo rimarrà coperto, senza significative variazioni. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C e 14°C, con una leggera brezza proveniente da nord-est. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 19°C, ma il cielo continuerà a essere coperto. La sera porterà un graduale diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse.

Durante la notte, Cortona sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 12,5°C, con una percezione di 12,3°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h da nord-nord-est, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 96%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 12,1°C a 14,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 4,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 80%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno tra 17°C e 19°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 62%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Con l’arrivo della sera, il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 11°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più fresca. L’umidità si manterrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cortona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì e nel fine settimana si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di giornate più soleggiate. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cortona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.7° prob. 42 % 5 NNO max 4.9 Maestrale 96 % 1014 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +11° prob. 34 % 3.2 N max 3.2 Tramontana 95 % 1014 hPa 7 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° prob. 22 % 3.3 NNE max 4.4 Grecale 87 % 1014 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 25 % 3.1 N max 3.7 Tramontana 66 % 1014 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +18.7° prob. 44 % 5.7 NNE max 6.8 Grecale 57 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17.4° perc. +17° prob. 44 % 11.8 NE max 21.5 Grecale 71 % 1014 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.6° prob. 1 % 9.4 NNE max 13.2 Grecale 91 % 1016 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11.6° Assenti 7.3 NNE max 8.1 Grecale 93 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 19:09

