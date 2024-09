Meteo Crema, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Crema si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 19,1°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà elevata, con percentuali che raggiungeranno il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno generalmente deboli, con velocità che non supereranno i 9,7 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13,4°C, con un cielo coperto e un’umidità che si manterrà attorno al 76%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che varieranno tra 4 e 5 km/h.

Il pomeriggio porterà un leggero miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 19,1°C alle 14:00, mentre l’umidità si attesterà intorno al 56%. I venti saranno deboli, favorendo una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi completamente, con temperature che scenderanno fino a 14°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%. Anche in questo caso, i venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima piuttosto stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crema nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’atmosfera leggermente pesante. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Crema

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +12.8° prob. 1 % 9.7 E max 21.4 Levante 76 % 1024 hPa 3 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 2 % 6.6 E max 13.9 Levante 76 % 1023 hPa 6 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° Assenti 4.8 SE max 7.3 Scirocco 78 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° Assenti 4 SSE max 4.7 Scirocco 68 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 1.1 E max 2.1 Levante 57 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 1.8 OSO max 3 Libeccio 57 % 1020 hPa 18 nubi sparse +15.5° perc. +14.9° Assenti 2.7 E max 3.2 Levante 70 % 1020 hPa 21 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° Assenti 5.5 E max 5.9 Levante 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:58

