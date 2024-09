Meteo, dai metodi manuali agli algoritmi avanzati: negli anni ’80 sarebbe stato possibile stimare la pioggia caduta nelle ultime 72 ore?

MeteoWeb

Negli anni ’80, la meteorologia si basava su strumenti rudimentali e sull’esperienza diretta del professionista. Il metodo principale utilizzato era quello sinottico, che prevedeva la raccolta manuale di dati come pressione atmosferica, vento e temperatura per rappresentare le condizioni meteorologiche su una mappa.

Il meteorologo, osservando questi fattori, cercava di prevedere l’evoluzione del tempo nelle ore successive. Tuttavia, nonostante questa tecnica rappresentasse un passo avanti per l’epoca, le previsioni che ne derivavano erano limitate e spesso non riuscivano a superare le 12-24 ore di affidabilità.

Oggi, con lo sviluppo tecnologico, il metodo sinottico è relegato a previsioni a breve termine, chiamate “nowcasting”, utili per monitorare le variazioni atmosferiche nell’immediato. Grazie a satelliti, modelli matematici complessi e sistemi informatici avanzati, le previsioni meteorologiche moderne possono estendersi su periodi molto più lunghi, con un’accuratezza notevolmente migliorata.

Ma se avessimo voluto stimare le precipitazioni avvenute nelle ultime 48 ore con le tecniche degli anni ’80, sarebbe stato possibile farlo con precisione?

La risposta è articolata. Sebbene le mappe sinottiche fornissero una visione generale delle condizioni atmosferiche, non erano sufficientemente dettagliate per stimare con accuratezza fenomeni locali come le precipitazioni. L’abilità del meteorologo era fondamentale, ma senza tecnologie moderne come radar e stazioni al suolo, si trattava di una stima empirica piuttosto che di una misurazione precisa.

Oggi, invece, grazie ai radar e a una rete diffusa di stazioni meteorologiche, è possibile monitorare in tempo reale le precipitazioni, misurando con esattezza i millimetri di pioggia caduti anche su aree molto ristrette. Questa innovazione ha permesso una precisione senza precedenti nel monitoraggio dei fenomeni meteorologici.

Un’altra svolta cruciale nella meteorologia è stata l’introduzione dei supercomputer, che hanno rivoluzionato la capacità di prevedere il tempo. Questi potenti strumenti elaborano i modelli numerici, simulando l’evoluzione dell’atmosfera attraverso equazioni fisiche complesse, note come equazioni di Navier-Stokes. Tali equazioni descrivono il comportamento dei fluidi, come l’aria, tenendo conto di variabili fondamentali come temperatura, pressione e velocità del vento.

Grazie ai supercomputer, è possibile suddividere l’atmosfera in una griglia tridimensionale, con ogni cella che rappresenta un’area specifica del pianeta. Per ogni cella vengono calcolate le condizioni atmosferiche in un determinato momento, e si prevedono i cambiamenti nel tempo. La complessità di questi calcoli richiede una potenza di elaborazione enorme, e i supercomputer sono in grado di compiere miliardi di operazioni al secondo per produrre previsioni su scala globale.

I modelli numerici consentono di fare previsioni precise fino a 7-10 giorni, un salto di qualità rispetto agli anni ’80, quando la previsione accurata non superava le 24 ore. Inoltre, questi strumenti sono fondamentali per simulare eventi meteorologici estremi, come uragani o tempeste, permettendo di migliorare la capacità di allerta e la gestione dei rischi.

Sebbene le previsioni meteorologiche non siano ancora perfette, i progressi fatti negli ultimi decenni sono straordinari. Le occasionali imprecisioni delle previsioni odierne devono essere viste alla luce di quanto era difficile prevedere il tempo solo pochi decenni fa, quando l’orizzonte di una previsione accurata raramente superava le 24 ore. Oggi, grazie ai supercomputer e ai progressi tecnologici, siamo in grado di prevedere con maggiore affidabilità eventi atmosferici, migliorando così la nostra capacità di risposta e preparazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.