Meteo estremo e cambiamento climatico, gli abitanti delle isole del Pacifico in fuga

L’innalzamento del livello del mare sta gradualmente inghiottendo il giardino di Carnie Reimers nelle Isole Marshall, lasciandola di fronte a una scelta terribile: rimanere nell’unica casa che abbia mai conosciuto o diventare un rifugiato climatico come altri abitanti delle isole del Pacifico. “Non è un argomento facile da trattare”, ha dichiarato la ventiduenne attivista all’AFP durante un evento sul clima organizzato questa settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Siamo profondamente radicati nel nostro Paese. Non vogliamo essere sfollati o costretti a vivere altrove. Sarebbe difficile preservare la nostra cultura”, spiega Carnie Reimers, sottolineando la dimensione emotiva dell’impatto del riscaldamento globale sulla sua comunità. Secondo lei, le maree più alte stanno causando inondazioni, invadendo persino le scuole e bloccando l’accesso all’aeroporto.

Il Paese sta persino considerando di spostare la capitale da Majuro, dove Carnie Reimers vive con la sua famiglia. Molti hanno lasciato le Isole Marshall, formando una piccola diaspora, come nello Stato americano dell’Arkansas. Le nazioni del Pacifico, scarsamente popolate e industrializzate, emettono insieme meno dello 0,02% delle emissioni annuali di gas serra del mondo. Ma questo vasto insieme di isole vulcaniche e atolli corallini a bassa quota è duramente colpito dagli effetti del riscaldamento globale, in particolare dall’innalzamento del livello del mare.

“Ogni giorno è una lotta costante”, racconta all’AFP Grace Malie, una donna di 25 anni di Tuvalu, un piccolo arcipelago polinesiano che rischia di diventare la prima nazione resa invivibile dal riscaldamento globale. Sul posto, spiega, gli abitanti hanno dovuto razionare secchi di acqua di pozzo durante un’ondata di siccità due anni fa. L’acqua dolce è stata contaminata dall’aumento dell’acqua salata anni fa, lasciando i circa 11.000 abitanti del Paese dipendenti dall’acqua piovana. Lo scorso febbraio, una tempesta ha travolto l’atollo di Funafuti, la capitale di Tuvalu, allagando le strade e penetrando nelle case. Secondo Grace Malie, non c’è stato nulla di eccezionale in questo episodio meteorologico, ma con l’innalzamento del livello del mare, qualsiasi tempesta rischia di creare scompiglio.

Dall’inizio del XX secolo, il livello medio dei mari è aumentato più rapidamente che in qualsiasi altro momento degli ultimi 3.000 anni, una conseguenza diretta, secondo gli esperti, dello scioglimento dei ghiacci terrestri e dell’espansione dell’acqua marina a causa del riscaldamento globale. Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), negli ultimi trent’anni il livello globale dei mari è aumentato in media di 9,4 cm. In alcune zone del Pacifico questo innalzamento raggiunge i 15 cm. “È la differenza tra un’inondazione poche volte all’anno, o addirittura nessuna, e un’inondazione 30 volte, 60 volte all’anno o addirittura ogni due giorni”, ha spiegato all’AFP Nadya Vinogradova Shiffer, responsabile del programma della NASA che si occupa di questo problema. Entro il 2050, più della metà della superficie della capitale di Tuvalu sarà regolarmente inondata, una cifra destinata a salire al 95% entro il 2100, secondo le stime ufficiali. “Per noi è una questione di sopravvivenza”, ha insistito il primo ministro Feleti Teo alle Nazioni Unite. Il suo governo è attivamente coinvolto negli sforzi diplomatici per preservare le nazioni insulari che rischiano di essere sommerse. L’anno scorso, Feleti Teo ha firmato un importante trattato con l’Australia che facilita la residenza permanente per i cittadini di Tuvalu. L’attivista Grace Malie dice di conoscere diverse famiglie che si sono già stabilite in Nuova Zelanda e Australia, anche se per altri l’idea di andarsene è ancora “molto tabù”. I suoi nonni hanno giurato di rimanere sulle isole il più a lungo possibile, un sentimento che lei condivide. “Non vogliamo pensare al peggio, perché questo ridurrebbe le nostre speranze”.

