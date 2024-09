Meteo estremo in Toscana: alluvioni lampo e temporali autorigeneranti. Cosa sono e perché si formano?

MeteoWeb

Una violenta perturbazione ha investito la Toscana ieri, colpendo con particolare intensità le province di Livorno e Pisa. Il passaggio di una massa d’aria atlantica ha favorito lo sviluppo di temporali eccezionalmente forti, caratterizzati da un fenomeno di autoalimentazione, che ha provocato alluvioni improvvise in diverse zone. Questi temporali, muovendosi molto lentamente, hanno scaricato enormi quantità di pioggia in un lasso di tempo ridotto, concentrandosi soprattutto su aree circoscritte della Toscana centrale.

Ma cosa rende così pericolosi i temporali autorigeneranti?

I temporali autorigeneranti rappresentano un pericolo notevole poiché, a differenza di quelli normali che tendono a spostarsi rapidamente, rimangono quasi fermi sopra una determinata area, continuando a riversare piogge intense per un periodo prolungato. Questo accade perché l’aria calda e umida, che alimenta il temporale, viene costantemente risucchiata all’interno dello stesso sistema temporalesco, creando nuovi nuclei di pioggia nello stesso punto.

Le ragioni principali che rendono questi fenomeni così rischiosi includono:

Piogge molto intense in breve tempo:

A causa della loro persistenza, i temporali autorigeneranti possono generare precipitazioni eccezionali in poche ore, come avvenuto in Toscana, dove alcune località hanno registrato oltre 200 mm di pioggia in un breve arco temporale. Questa enorme quantità d’acqua può facilmente superare la capacità di drenaggio del terreno e dei sistemi fognari urbani, causando rapide inondazioni.

Inondazioni improvvise e devastanti

Le alluvioni lampo sono una delle conseguenze più comuni di questi eventi. Le aree colpite, spesso impreparate a gestire un volume così elevato di acqua in tempi così rapidi, possono subire danni significativi alle infrastrutture, alle abitazioni e alle vie di comunicazione, mettendo a rischio la sicurezza delle persone.

Danni estesi, nonostante l’area limitata

Anche se questi temporali possono colpire solo aree circoscritte, l’intensità e la durata delle piogge possono provocare danni considerevoli. Sia le zone urbane che quelle rurali possono ritrovarsi sommerse in poche ore, con impatti devastanti sull’agricoltura, sull’economia locale e sulla vita quotidiana.

Difficoltà nel prevederli:

Nonostante i moderni modelli meteorologici siano in grado di individuare le condizioni favorevoli alla formazione di temporali autorigeneranti, localizzarne con precisione il punto d’impatto e prevederne l’intensità rimane complesso. Questa incertezza rende ancora più difficile la gestione delle emergenze.

Per questi motivi, i temporali autorigeneranti rappresentano un grave pericolo per le aree colpite, richiedendo un monitoraggio costante e una risposta tempestiva per ridurre al minimo i danni.

