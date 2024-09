Meteo Favara, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Sabato 28 Settembre a Favara si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,6°C e i 28,1°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 31,9 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, con una velocità del vento che non supererà i 7,6 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 75%, favorendo una sensazione di calore.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 28,1°C entro le ore centrali della giornata. La brezza si intensificherà, con velocità che arriveranno fino a 24,9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 46%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 26,5°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 31,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,9°C. Il vento si farà più leggero, ma continuerà a mantenere una certa vivacità, con velocità che si aggireranno attorno ai 12 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Favara nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La settimana si prospetta quindi favorevole per attività all’aperto, con un clima che si manterrà mite e ventilato.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Favara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +22° Assenti 5.3 ONO max 5.4 Maestrale 75 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.1° perc. +21.3° Assenti 7.6 NO max 8.1 Maestrale 78 % 1013 hPa 7 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 8.2 ONO max 11.1 Maestrale 64 % 1014 hPa 10 cielo sereno +27.6° perc. +27.8° Assenti 16.6 O max 19.1 Ponente 47 % 1014 hPa 13 cielo coperto +28.1° perc. +28.2° prob. 2 % 27.3 ONO max 31.4 Maestrale 45 % 1013 hPa 16 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° Assenti 21.5 ONO max 30.2 Maestrale 59 % 1014 hPa 19 cielo coperto +22.7° perc. +23° prob. 3 % 15 NO max 24.3 Maestrale 74 % 1016 hPa 22 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 2 % 11.8 NNO max 19 Maestrale 74 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:48

