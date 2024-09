Meteo Floridia, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Floridia di Venerdì 27 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. Con l’avanzare della giornata, si prevede un aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 29,8°C nel pomeriggio. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno anche in serata, con temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Floridia godrà di un clima mite, con temperature che varieranno da 23°C a 22,4°C. La velocità del vento si manterrà tra 8,1 km/h e 10,7 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità sarà intorno al 68%, creando un’atmosfera piacevole e fresca.

Nella mattina, il sole sorgerà e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,9°C alle 07:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 10,8 km/h. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 64%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il loro massimo, con valori che si stabiliranno attorno ai 29,8°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,7 km/h e 3 km/h. L’umidità si manterrà tra il 48% e il 52%, rendendo l’aria calda ma non eccessivamente afosa.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a 24,6°C entro le 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. La velocità del vento si attesterà intorno ai 6,4 km/h, mantenendo un clima gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Floridia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori piacevoli. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto. Gli amanti del sole e del bel tempo potranno approfittare di queste giornate serene, mentre l’umidità rimarrà a livelli accettabili, garantendo un comfort ottimale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Floridia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.8° perc. +22.9° Assenti 9.3 O max 9.9 Ponente 68 % 1015 hPa 4 cielo sereno +22.2° perc. +22.4° Assenti 11 O max 12.5 Ponente 73 % 1014 hPa 7 cielo sereno +24.9° perc. +25.2° Assenti 10.8 O max 17.7 Ponente 64 % 1014 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +29.3° Assenti 3.6 OSO max 11.6 Libeccio 48 % 1014 hPa 13 cielo sereno +29.8° perc. +30.5° Assenti 1.7 OSO max 14 Libeccio 48 % 1012 hPa 16 cielo sereno +28° perc. +28.9° Assenti 3 NNE max 9.4 Grecale 55 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 5.5 N max 8.4 Tramontana 63 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 6.4 O max 6.6 Ponente 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:44

