Meteo Gorizia, le previsioni per domani venerdì 6 settembre

Venerdì 6 Settembre a Gorizia si prevedono condizioni meteo variabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 26°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si registrerà durante la notte con circa 17°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100% e una temperatura di +18,4°C. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del mattino, con piogge leggere e temperature stabili intorno ai 18°C.

Nel corso della mattina, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un lieve aumento delle temperature. Durante il pomeriggio, la situazione migliorerà con una diminuzione delle precipitazioni e un parziale diradamento delle nuvole.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si presenterà con poche nuvole e la probabilità di piogge sarà molto bassa. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, attestandosi intorno ai 19°C.

In conclusione, per Venerdì 6 Settembre a Gorizia si prevedono piogge leggere durante la mattina e il pomeriggio, con un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 17°C e i 26°C. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con cieli parzialmente nuvolosi e temperature stabili.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.4° perc. +18.7° 0.49 mm 9.2 ENE max 10.8 Grecale 93 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.1 mm 8.6 ENE max 9 Grecale 92 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.64 mm 6.3 ENE max 8.2 Grecale 91 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.9° perc. +24.3° 0.42 mm 4.4 SSE max 6.9 Scirocco 73 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.31 mm 6.4 SSO max 7.8 Libeccio 62 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +25.6° perc. +25.9° 0.23 mm 6 SO max 6.9 Libeccio 62 % 1013 hPa 18 poche nuvole +20.5° perc. +20.9° prob. 56 % 0.6 E max 3 Levante 85 % 1015 hPa 21 poche nuvole +19.1° perc. +19.4° Assenti 5.8 ENE max 5.3 Grecale 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:29

