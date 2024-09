Meteo Lavello, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lavello di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +15,4°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si prevede un miglioramento nel corso della giornata, con temperature che raggiungeranno i 25°C nel pomeriggio. La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, mantenendo le temperature intorno ai 19°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest a 3,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 20,6°C alle 08:00 e i 24,3°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,2 km/h e 9,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. L’umidità, pur diminuendo, rimarrà attorno al 44%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che toccheranno il 97%. Le condizioni di vento rimarranno simili a quelle della mattina, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. L’umidità si attesterà attorno al 40%, mentre non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,2°C alle 22:00. Il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 70%. La velocità del vento sarà moderata, e l’umidità rimarrà intorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lavello indicano una giornata nuvolosa, ma con temperature gradevoli e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare opportunità per godere di momenti all’aperto nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Lavello

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° Assenti 3.8 O max 4.4 Ponente 82 % 1020 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 2.3 OSO max 3.1 Libeccio 86 % 1019 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 2 SO max 2.7 Libeccio 78 % 1019 hPa 9 nubi sparse +22.3° perc. +22° Assenti 3.6 NNE max 3.9 Grecale 53 % 1019 hPa 12 nubi sparse +25° perc. +24.6° Assenti 12 NNE max 10.4 Grecale 41 % 1017 hPa 15 cielo coperto +24.2° perc. +23.8° prob. 1 % 11.6 NE max 8.6 Grecale 44 % 1016 hPa 18 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 7.3 ENE max 12.7 Grecale 64 % 1017 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.6° Assenti 3.2 NNO max 5.1 Maestrale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:49

