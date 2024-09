Meteo Lentini, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Venerdì 27 Settembre a Lentini si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e piacevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per tutta la giornata, con temperature che si manterranno su valori decisamente gradevoli. La temperatura percepita sarà in linea con quella reale, e il vento si presenterà come una leggera brezza, rendendo l’atmosfera ancora più confortevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo completamente sereno. La mattina inizierà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,9°C già alle 07:00. Il vento, proveniente da Ovest, si manterrà a una velocità di circa 11,3 km/h, creando una piacevole brezza vivace.

Proseguendo verso il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco massimo di 34,2°C intorno alle 13:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e le condizioni di umidità si manterranno su valori accettabili, intorno al 26%. La brezza leggera accompagnerà il calore, rendendo la giornata più sopportabile.

Nella sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 24°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima secco e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lentini indicano una giornata di sole e temperature elevate, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma le condizioni meteorologiche rimarranno generalmente stabili. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un fine settimana all’insegna della serenità e del sole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 9.2 OSO max 11.3 Libeccio 72 % 1015 hPa 4 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 10.2 OSO max 13.3 Libeccio 78 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.9° perc. +26.1° Assenti 11.3 O max 22.5 Ponente 58 % 1015 hPa 10 cielo sereno +31.7° perc. +30.9° Assenti 13.2 ONO max 13.4 Maestrale 34 % 1014 hPa 13 cielo sereno +34.2° perc. +32.8° Assenti 8.5 NO max 14.8 Maestrale 26 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +29.7° Assenti 4.2 NNE max 10.4 Grecale 44 % 1013 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.4° Assenti 6 SO max 6.2 Libeccio 61 % 1014 hPa 22 cielo sereno +24.6° perc. +24.7° Assenti 7.8 O max 8.3 Ponente 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:45

