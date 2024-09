Meteo Lentini, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Lentini indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli variabili, seguiti da una diminuzione delle temperature e possibili precipitazioni verso la fine della settimana. Lunedì, cielo coperto con temperature intorno ai +24,9°C, vento da Ovest a 7,4km/h. Martedì, nubi sparse con temperature stabili intorno ai +25,8°C. Mercoledì, cielo sereno con temperature fino a +34,2°C. Giovedì, nubi sparse con temperature intorno ai +25,5°C. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteorologiche a Lentini.

Lunedì 2 Settembre

Per la notte a Lentini, cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si aggirano intorno ai +24,9°C, con una temperatura percepita di +25,2°C. Il vento soffia a 7,4km/h da Ovest, con raffiche di vento fino a 7,6km/h. L’umidità è al 66% e la pressione atmosferica è di 1013hPa.

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature si mantengono stabili intorno ai +24,7°C, con una percezione di +25°C. Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest a 7,1km/h, con raffiche di vento a 7,4km/h. L’umidità rimane costante al 66% e la pressione atmosferica si attesta a 1012hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse aumenteranno fino al 65% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +34,2°C con una percezione di +34°C. Il vento soffierà da Est a 12,6km/h, con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà al 32% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, la copertura nuvolosa sarà del 69% con temperature intorno ai +30°C. La percezione sarà di +30,2°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 9,3km/h, con raffiche fino a 18,9km/h. L’umidità salirà al 44% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Martedì 3 Settembre

Durante la notte a Lentini, ci saranno nubi sparse con una copertura del 27%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 8,3km/h, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà al 48% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a 7,1km/h, con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità rimarrà costante al 47% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo coperto persiste con una copertura del 91%. Le temperature saliranno fino a +32°C, con una percezione di +30,8°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 8,3km/h, con raffiche fino a 11,1km/h. L’umidità sarà al 30% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, il cielo coperto continuerà con una copertura del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +28°C. Il vento soffierà da Nord a 5km/h, con raffiche fino a 10,7km/h. L’umidità salirà al 53% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Durante la notte a Lentini, ci saranno nubi sparse con una copertura del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,9km/h, con raffiche fino a 6,2km/h. L’umidità sarà al 64% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

La mattina si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saranno stabili intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,7km/h, con raffiche fino a 6,9km/h. L’umidità rimarrà costante al 62% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura del 3%. Le temperature saliranno fino a +34,2°C, con una percezione di +34°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 6,2km/h, con raffiche fino a 11,9km/h. L’umidità sarà al 32% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,6°C, con una percezione di +29,6°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 9,3km/h, con raffiche fino a 15,5km/h. L’umidità salirà al 67% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Giovedì 5 Settembre

Durante la notte a Lentini, ci saranno nubi sparse con una copertura del 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 8,1km/h, con raffiche fino a 9,6km/h. L’umidità sarà al 67% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 21%. Le temperature saranno stabili intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,6km/h, con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità rimarrà costante al 67% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, le nubi sparse aumenteranno fino al 60% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +25,6°C con una percezione di +25,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 4,7km/h, con raffiche fino a 5,4km/h. L’umidità sarà al 66% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, le nubi sparse persistono con una copertura del 73%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,5km/h, con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità sarà al 68% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

