Meteo Limbiate, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Limbiate si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 14°C durante la notte a un massimo di 18,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà significativa, con percentuali che si attesteranno intorno al 100% nelle prime ore e che si ridurranno progressivamente nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 76-78%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno tra i 14°C e i 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizierà a notare una leggera diminuzione della stessa, con valori che scenderanno al 99%. La velocità del vento continuerà a essere contenuta, mantenendosi sotto i 5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo passerà da nubi sparse a una maggiore apertura, con temperature che raggiungeranno il picco di 18,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 35-40%. La velocità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa si attesterà nuovamente attorno all’88%, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero lievemente aumentare. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.9° prob. 8 % 5.2 E max 14.7 Levante 78 % 1024 hPa 3 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° prob. 11 % 3.9 ENE max 12.3 Grecale 76 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 9 % 2.3 ENE max 7.3 Grecale 77 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 0.4 SSE max 3.4 Scirocco 70 % 1024 hPa 12 nubi sparse +18.3° perc. +17.6° Assenti 2.3 SSE max 3.2 Scirocco 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18° Assenti 3 SSE max 2.6 Scirocco 52 % 1020 hPa 18 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 3.2 SSE max 5 Scirocco 66 % 1020 hPa 21 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 3.1 NE max 3.6 Grecale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 19:00

