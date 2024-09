Meteo Limbiate, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Limbiate si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 89%, e l’umidità si manterrà attorno al 67%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord Est, con velocità di circa 4 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di poche nuvole. La temperatura salirà fino a 22,7°C alle 11:00, mentre l’umidità scenderà al 45%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendosi leggeri. Questo trend di bel tempo si protrarrà fino a metà giornata, con temperature che toccheranno i 23,2°C intorno a 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con un leggero calo verso le ore 17:00, quando si registrerà una temperatura di 20,7°C. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. I venti, sempre da Sud Est, si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque nella categoria delle brezze leggere.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C entro le 23:00. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla e senza particolari eventi meteorologici.

In conclusione, le previsioni del tempo per Limbiate indicano una giornata di Sabato con un clima variabile, ma complessivamente gradevole. Nei prossimi giorni, si assisterà a un lieve abbassamento delle temperature e a un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge sporadiche. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Limbiate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 67 % 1022 hPa 3 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 4.6 NE max 6.5 Grecale 72 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.2° Assenti 3.9 NE max 5.9 Grecale 72 % 1022 hPa 9 poche nuvole +20.6° perc. +20.2° Assenti 0.6 ENE max 4.4 Grecale 54 % 1022 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +22.7° Assenti 6.1 SE max 6.1 Scirocco 44 % 1021 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +22.6° Assenti 6.8 SE max 6.2 Scirocco 45 % 1020 hPa 18 nubi sparse +19.7° perc. +19.3° Assenti 4.6 SE max 9.3 Scirocco 60 % 1021 hPa 21 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 4.9 NNE max 5.2 Grecale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 19:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.