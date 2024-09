Meteo Lodi, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Lodi si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni del tempo indicano una temperatura massima di circa 21,1°C e una minima di 13,4°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con momenti di pioggia leggera, specialmente nelle prime ore della giornata. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 10,9 km/h.

Nella notte, Lodi sperimenterà pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con un’intensità di pioviggine di 0,34 mm. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge si attenueranno. La temperatura salirà lentamente, raggiungendo i 19,5°C entro le 11:00. Le nubi sparse sostituiranno gradualmente la pioggia, con una diminuzione della probabilità di precipitazioni. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h, proveniente principalmente da Ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un netto miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che toccherà il picco di 21,1°C alle 14:00. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 59%, mentre il vento si farà più leggero, con intensità di 2,9 km/h. Tuttavia, non si escludono brevi rovesci di pioggia leggera, specialmente verso le 16:00.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature scenderanno a circa 16,1°C alle 20:00, con umidità in aumento e una leggera brezza. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non del tutto assente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lodi nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si stabilizzeranno su valori più miti e una diminuzione della copertura nuvolosa. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 22°C. Pertanto, si consiglia di prepararsi a un cambio di scenario meteo, con un ritorno a condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.34 mm 7.4 OSO max 14.2 Libeccio 96 % 1010 hPa 3 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 53 % 9.9 SO max 17.8 Libeccio 94 % 1009 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +14° prob. 29 % 11 O max 19.2 Ponente 94 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° prob. 6 % 10.8 O max 13.2 Ponente 76 % 1011 hPa 12 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° prob. 15 % 6.8 O max 7.3 Ponente 61 % 1010 hPa 15 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° prob. 48 % 1.4 SSO max 2.6 Libeccio 60 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +16.6° perc. +16.4° 0.4 mm 2.4 ENE max 2.7 Grecale 78 % 1011 hPa 21 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° prob. 20 % 4.2 ESE max 5.3 Scirocco 83 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:10

