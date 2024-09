Meteo Mirandola, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La copertura nuvolosa sarà totale, con piogge che si alterneranno tra leggere e moderate durante tutto il giorno. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con picchi che raggiungeranno i 20,5°C nel pomeriggio. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, con raffiche che potranno superare i 35 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo rimarrà nuvoloso e si registreranno le prime piogge, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 20°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si susseguiranno. Le temperature percepite scenderanno, portandosi attorno ai 14°C verso le ore serali. Il vento, inizialmente moderato, diventerà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 35 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando il 90%, contribuendo a un senso di disagio termico.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge moderate, con temperature che scenderanno ulteriormente fino a raggiungere i 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante e le precipitazioni non daranno tregua, rendendo necessaria l’adozione di precauzioni per chi dovrà uscire.

In conclusione, le previsioni meteo per Mirandola nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a persistere, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.5° prob. 51 % 6.2 NE max 9.9 Grecale 86 % 1004 hPa 3 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 27 % 11.1 E max 17.4 Levante 90 % 1003 hPa 6 cielo coperto +18.1° perc. +18.2° prob. 31 % 14 NE max 24.1 Grecale 87 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +19.6° perc. +19.7° 0.26 mm 9.5 NNE max 13.9 Grecale 81 % 1002 hPa 12 pioggia moderata +20.2° perc. +20.3° 2.32 mm 8.7 NE max 15.4 Grecale 80 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.49 mm 19.7 N max 29.5 Tramontana 85 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +13.4° perc. +13.2° 2.34 mm 15.2 NNE max 29.2 Grecale 89 % 1005 hPa 21 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.11 mm 13 NNE max 25.9 Grecale 91 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 19:27

