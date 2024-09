Meteo Mirandola, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Mirandola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 16,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 26,6 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, superando il 70% durante gran parte della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con un cielo coperto, con una temperatura di circa 14,4°C e una copertura nuvolosa del 90%. La velocità del vento sarà di 12,2 km/h da Nord, con una probabilità di pioggia del 28%. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con nubi sparse che si presenteranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi intorno alle 09:00, con una temperatura percepita di 15,8°C e una copertura nuvolosa del 99%. La pioggia continuerà a cadere fino a metà giornata, con accumuli che raggiungeranno i 0,46 mm entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili attorno ai 16°C. Le piogge leggere continueranno a cadere, anche se con intensità minore, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 31%. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77% verso le 16:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 14°C. Il cielo rimarrà coperto e si prevedono sporadiche piogge, con accumuli minimi. La probabilità di pioggia sarà bassa, intorno al 2%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mirandola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì si prevede un parziale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, mentre nel fine settimana ci si aspetta un clima più stabile e soleggiato. Pertanto, chiunque abbia in programma attività all’aperto potrà approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Mirandola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.4° perc. +13.8° prob. 28 % 12.2 N max 26.6 Tramontana 72 % 1019 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.5° prob. 4 % 11.1 N max 21.6 Tramontana 75 % 1019 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.3° prob. 14 % 8.5 NNO max 16 Maestrale 73 % 1019 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +15.8° 0.11 mm 5.4 NE max 20 Grecale 64 % 1020 hPa 12 pioggia leggera +16.7° perc. +16.2° 0.26 mm 2.4 ONO max 12.5 Maestrale 71 % 1020 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° prob. 35 % 12 OSO max 12 Libeccio 74 % 1019 hPa 18 cielo coperto +14.1° perc. +13.9° prob. 21 % 10.2 O max 17.9 Ponente 88 % 1019 hPa 21 pioggia leggera +14.2° perc. +13.9° 0.13 mm 6.7 O max 8.9 Ponente 86 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:15

