Meteo Misilmeri, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Misilmeri indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 7%, e il vento soffierà leggermente da sud a sud-ovest, con velocità di circa 7,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con cieli sereni e temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 27,8°C, mentre alle 10:00 si raggiungerà il picco di 30,3°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che varieranno da sud a nord-ovest, mantenendo una velocità media di circa 3-6 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 38% alle 10:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 28-30°C, con un cielo ancora sereno e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Alle 15:00, la temperatura percepita sarà di 28,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 46%. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a rendere il clima piacevole e adatto per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si aggireranno intorno ai 24-25°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nuvola sparsa. Alle 21:00, la temperatura percepita sarà di 24,8°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 56%. I venti continueranno a soffiare debolmente, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Misilmeri nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Domani, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Dopodomani, il bel tempo dovrebbe continuare, rendendo questa settimana ideale per godere delle attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22.6° perc. +22.6° Assenti 7.8 SSO max 8 Libeccio 66 % 1015 hPa 4 poche nuvole +22.3° perc. +22.3° Assenti 8.5 SSO max 7.9 Libeccio 67 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.8° perc. +25.9° Assenti 6 SSO max 8.2 Libeccio 55 % 1015 hPa 10 cielo sereno +30.3° perc. +29.8° Assenti 3.7 NO max 10.4 Maestrale 38 % 1015 hPa 13 cielo sereno +30.6° perc. +30.2° Assenti 6.7 NNE max 10.1 Grecale 39 % 1014 hPa 16 cielo sereno +27.2° perc. +27.6° Assenti 4.9 NE max 5.5 Grecale 49 % 1014 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.2° Assenti 3.5 SSE max 3.6 Scirocco 55 % 1015 hPa 22 poche nuvole +24.7° perc. +24.7° Assenti 3.3 S max 4 Ostro 57 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:51

