Meteo Niscemi, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 18 Settembre a Niscemi indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo prevalentemente coperto a momenti di sereno, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 35%, ma non si registreranno piogge significative.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. A partire dalle 06:00, si prevederà pioggia leggera con una temperatura che salirà fino a 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e la probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente. Dalle 07:00 in poi, il cielo rimarrà coperto, ma senza ulteriori precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno e poche nuvole. Le temperature raggiungeranno il massimo di 24,6°C alle 12:00 e si manterranno intorno ai 23°C fino alle 16:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,4 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 90% e la probabilità di pioggia sarà assente. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Niscemi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimanga mite, rendendo le giornate successive ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Niscemi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +18° prob. 22 % 1.9 SO max 4.1 Libeccio 87 % 1014 hPa 4 cielo coperto +17.8° perc. +17.9° prob. 16 % 2.4 SO max 4.7 Libeccio 87 % 1014 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° prob. 7 % 5.7 OSO max 10.1 Libeccio 73 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° prob. 7 % 13.9 SO max 15.4 Libeccio 54 % 1015 hPa 13 cielo sereno +24.6° perc. +24.4° prob. 14 % 16.7 OSO max 19.2 Libeccio 48 % 1014 hPa 16 poche nuvole +23° perc. +22.8° prob. 13 % 15.6 OSO max 18.1 Libeccio 54 % 1014 hPa 19 cielo coperto +20.4° perc. +20.4° Assenti 7.4 SO max 10.2 Libeccio 72 % 1015 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° Assenti 4.9 SO max 5.7 Libeccio 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 19:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.