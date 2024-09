Meteo Palmi, le previsioni per la prossima settimana 2 – 5 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palmi indicano un inizio settimana con cieli variabilmente nuvolosi e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento delle precipitazioni nella giornata di Mercoledì. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C durante la notte di Lunedì, con una leggera brezza da Est. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica a 1014hPa. Martedì, il cielo sarà coperto al 100% al mattino, con temperature che raggiungeranno i +27,2°C e vento da Nord a 8,4km/h. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni meteo.

Lunedì 2 Settembre

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C con una leggera brezza proveniente da Est a una velocità di 2,7km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 35%. Le temperature saliranno fino a +25,1°C con una brezza leggera da Est a una velocità di 5,3km/h. L’umidità diminuirà al 59% mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +28,4°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 8,4km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 53% e la pressione atmosferica scenderà a 1014hPa.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +25,1°C e una leggera brezza proveniente da Sud a una velocità di 3,2km/h. L’umidità si attesterà al 68% mentre la pressione atmosferica salirà a 1015hPa.

Martedì 3 Settembre

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà coperto all’85% con temperature intorno ai +24,4°C. La brezza leggera da Sud – Sud Est soffierà a 4,8km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto al 100% e temperature che raggiungeranno i +27,2°C. Il vento da Nord soffierà a 8,4km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica salirà a 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 32% con temperature intorno ai +28,9°C. Il vento da Nord – Nord Ovest soffierà a 12,5km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 9% e l’umidità si attesterà al 52%.

Sera: In serata il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saranno intorno ai +24,7°C con una leggera brezza da Est – Sud Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Mercoledì 4 Settembre

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,2°C con una leggera brezza da Sud – Sud Est a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa all’11%. Le temperature saliranno fino a +27,1°C con una leggera brezza da Nord – Nord Ovest a una velocità di 3,7km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa all’11%. Le temperature massime saranno di +29,1°C con una brezza leggera da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 10,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 2% e l’umidità si manterrà al 49%.

Sera: In serata il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +24,6°C con una leggera brezza da Sud – Sud Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Giovedì 5 Settembre

Notte: Durante la notte a Palmi, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa al 24%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C con una leggera brezza da Sud Est a una velocità di 4,3km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con cielo coperto al 100% e temperature intorno ai +27,1°C. Il vento da Nord – Nord Est soffierà a 6,5km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto al 100% con temperature intorno ai +28,1°C. Il vento da Est soffierà a 6,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 4% e l’umidità si attesterà al 67%.

Sera: In serata il cielo rimarrà coperto al 92% con temperature intorno ai +25,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est a una velocità di 5,1km/h. L’umidità si attesterà al 61% mentre la pressione atmosferica scenderà a 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Palmi, si prevede un inizio settimana con cieli variabilmente nuvolosi e temperature gradevoli, seguite da un aumento delle precipitazioni nella giornata di Mercoledì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni.

