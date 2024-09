Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Salsomaggiore Terme si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da est. La mattina sarà segnata da piogge più intense, con accumuli che potranno raggiungere i 2.12mm. Le temperature si attesteranno tra i 12°C e i 15°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche fino a 39,6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una continuazione delle piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 16,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo un clima fresco e umido. La probabilità di precipitazioni si manterrà attorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno nuovamente, stabilizzandosi attorno ai 12°C. Le condizioni di umidità saranno elevate, con valori che toccheranno l’86%. Il vento si attenuerà, ma rimarrà presente, contribuendo a un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Salsomaggiore Terme nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già da mercoledì, si attenderà un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 3.5 ESE max 7.4 Scirocco 84 % 1013 hPa 3 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 9.1 E max 21.8 Levante 88 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +12.5° perc. +12.3° 0.36 mm 19.2 E max 39.2 Levante 96 % 1016 hPa 9 pioggia moderata +12.3° perc. +12° 2.12 mm 12.3 ENE max 32.8 Grecale 94 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.27 mm 19.6 E max 33 Levante 76 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +16.6° perc. +16° 0.34 mm 23 ENE max 36.2 Grecale 66 % 1018 hPa 18 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° prob. 59 % 9.3 ENE max 23 Grecale 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +12.9° perc. +12.5° prob. 20 % 7.7 NO max 11.8 Maestrale 86 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:21

