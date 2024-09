Meteo Salsomaggiore Terme, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Salsomaggiore Terme di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’aria gradevole. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali.

Nel dettaglio, nella sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da Sud Ovest. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’86%, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Salsomaggiore Terme mostrano un trend di instabilità, con la possibilità di cieli nuvolosi e temperature in calo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori variazioni, con un aumento della probabilità di piogge. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Salsomaggiore Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.7° perc. +13.5° prob. 38 % 9.3 SO max 10.7 Libeccio 90 % 1013 hPa 3 poche nuvole +13.2° perc. +13° prob. 13 % 8.9 SO max 9.2 Libeccio 90 % 1013 hPa 6 cielo sereno +13.6° perc. +13.3° prob. 12 % 7.3 SO max 8.3 Libeccio 88 % 1014 hPa 9 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 4.5 NO max 8.6 Maestrale 66 % 1015 hPa 12 nubi sparse +21.7° perc. +21.4° prob. 1 % 2.5 N max 11.1 Tramontana 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° prob. 9 % 0.6 E max 11.8 Levante 58 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 9 % 7.5 SSO max 8.5 Libeccio 80 % 1013 hPa 21 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 10.7 SO max 12 Libeccio 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:06

