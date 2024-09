Meteo San Giovanni in Persiceto, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Venerdì 20 Settembre si prevede un inizio umido con pioggia leggera fino al mattino, con temperature intorno a +16,2°C e copertura nuvolosa del 92%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, raggiungendo +16,8°C alle 07:00. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno 21,2°C con umidità al 63%. Sabato 21 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che saliranno a 23,2°C nel pomeriggio. Domenica 22 Settembre, si prevede un cielo nuvoloso e temperature intorno a 23,9°C. Il fine settimana sarà variabile, con possibilità di piogge leggere.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, si prevede un inizio piuttosto umido con pioggia leggera che continuerà fino alle prime ore del mattino. Alle 00:00, la temperatura si attesterà intorno a +16,2°C con una copertura nuvolosa del 92% e una velocità del vento di 4,5 km/h proveniente da Nord. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà coperto e la temperatura subirà lievi variazioni, raggiungendo +15,8°C alle 04:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno all’88%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a +16,8°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori attorno all’85%. A partire dalle 08:00, si registreranno temperature di circa +18°C, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 8 e 9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede che il cielo rimanga coperto con temperature che toccheranno i 21,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà al 100% e l’umidità si attesterà attorno al 63%. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, con velocità che varieranno tra 2,9 km/h e 6,1 km/h. A partire dalle 17:00, si potranno osservare nubi sparse e una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 18,6°C.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura sarà di 17,2°C e la copertura nuvolosa scenderà al 20%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’80%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 5,6 km/h.

Sabato 21 Settembre

Nella notte di Sabato 21 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 00:00, la temperatura sarà di +15,6°C con una copertura nuvolosa del 54%. La velocità del vento sarà di 2,2 km/h, proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si attesterà attorno all’83%. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi intorno ai 15°C fino alle 04:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a +17,5°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 89%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori attorno al 77%. A partire dalle 09:00, si registreranno temperature di circa 19,7°C, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 3,7 km/h e 4 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso. Alle 13:00, la temperatura toccherà i 23,2°C con una copertura nuvolosa del 34%. L’umidità scenderà al 51%, mentre la velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 4,5 km/h. A partire dalle 16:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con valori che raggiungeranno il 71%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura sarà di 18,3°C e la copertura nuvolosa scenderà al 28%. Le condizioni di umidità rimarranno attorno al 73%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 5,5 km/h.

Domenica 22 Settembre

Nella notte di Domenica 22 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse. Alle 00:00, la temperatura sarà di +16,8°C con una copertura nuvolosa dell’83%. La velocità del vento sarà di 3,8 km/h, proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi variazioni, mantenendosi intorno ai 16°C fino alle 05:00.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto. Alle 08:00, la temperatura salirà a +19,2°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 58%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, con valori attorno al 72%. A partire dalle 09:00, si registreranno temperature di circa 20,5°C, mentre il vento si manterrà leggero, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 3,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso. Alle 13:00, la temperatura toccherà i 23,9°C con una copertura nuvolosa del 30%. L’umidità scenderà al 56%, mentre la velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 4,5 km/h. A partire dalle 16:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con valori che raggiungeranno il 22%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto. Alle 19:00, la temperatura sarà di 19°C e la copertura nuvolosa sarà al 100%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’79%, mentre la velocità del vento si manterrà leggera, intorno ai 8 km/h.

In conclusione, il fine settimana a San Giovanni in Persiceto si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge e nuvole, un Sabato più stabile e un Domenica che porterà nuovamente nuvole e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per Venerdì e Domenica, quando si potrebbero verificare piogge leggere.

