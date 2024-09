Meteo San Giovanni la Punta, le previsioni per domani lunedì 2 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 2 Settembre a San Giovanni la Punta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 31% e il 54%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,8°C alle 6:00, salendo gradualmente fino a raggiungere i +29,8°C a mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, oscillando tra i +25,7°C e i +29,5°C.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo ancora parzialmente nuvoloso e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 37% – 74%. Le temperature massime si manterranno intorno ai +29,2°C – +29,8°C, mentre la percezione della temperatura oscillerà tra i +29,1°C e i +29,5°C. Il vento soffierà con intensità variabile tra i 10,4km/h e i 13,7km/h provenendo prevalentemente da direzione Sud Est.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa si manterrà tra il 42% e il 52%, con la possibilità di piogge leggere a partire dalle 18:00. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +25,8°C – +26,7°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità tra i 3km/h e i 5,9km/h, provenendo principalmente da direzione Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giovanni la Punta indicano una tendenza alla stabilità delle condizioni atmosferiche, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile prestare attenzione alle possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio e in serata, preparandosi a brevi episodi di piogge leggere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 2 Settembre a San Giovanni la Punta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24.6° perc. +24.6° Assenti 6.4 ONO max 8.9 Maestrale 55 % 1013 hPa 4 nubi sparse +24.2° perc. +24° Assenti 4.8 NO max 6.4 Maestrale 52 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27° perc. +27.1° Assenti 2.8 ESE max 4.5 Scirocco 45 % 1014 hPa 10 nubi sparse +29° perc. +28.8° Assenti 6.2 SE max 6.7 Scirocco 42 % 1014 hPa 13 nubi sparse +29.2° perc. +29.3° Assenti 13.3 SE max 11.4 Scirocco 44 % 1013 hPa 16 nubi sparse +27.6° perc. +28.4° Assenti 5.9 E max 8.4 Levante 54 % 1013 hPa 19 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° prob. 10 % 3.3 NO max 7.8 Maestrale 57 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +25.7° perc. +25.9° 0.13 mm 5.9 ONO max 9 Maestrale 60 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 19:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.