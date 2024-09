Meteo Scicli, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 19,7°C, in calo a 18,5°C entro le 5:00. L’umidità varierà dal 60% al 63% e il vento sarà moderato, tra 4,3 km/h e 5,2 km/h. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a 24°C e un vento che raggiungerà i 14,9 km/h. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a 22,8°C, mantenendo il cielo sereno. La sera, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C. Martedì, condizioni simili con temperature di 19,4°C a mezzanotte e un aumento a 24,4°C in mattinata. Mercoledì, il cielo rimarrà sereno, ma con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge da Giovedì.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C a mezzanotte, scendendo leggermente a 18,5°C entro le 5:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che varierà dal 60% al 63%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,3 km/h e i 5,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte ideale per attività all’aperto.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 14,9 km/h alle 10:00, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si attesterà attorno al 41%, rendendo l’aria piuttosto secca e piacevole. Non si prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22,8°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con punte di 21,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 52%. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a calare, arrivando a circa 20°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si ridurrà a circa 6,4 km/h. L’umidità aumenterà fino al 69%, ma non si prevedono piogge. Sarà una serata tranquilla e piacevole, ideale per cene all’aperto o passeggiate.

Martedì 1 Ottobre

La notte di Martedì 1 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 19,4°C a mezzanotte, scendendo a 18,5°C entro le 5:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che varierà dal 71% al 75%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7 km/h e i 12,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte ideale per attività all’aperto.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24,4°C intorno alle 12:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 15 km/h alle 12:00, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità si attesterà attorno al 57%, rendendo l’aria piuttosto secca e piacevole. Non si prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 23,5°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con punte di 14 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a calare, arrivando a circa 20,5°C alle 22:00. Il cielo rimarrà sereno e la velocità del vento si ridurrà a circa 4,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 70%, ma non si prevedono piogge. Sarà una serata tranquilla e piacevole, ideale per cene all’aperto o passeggiate.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C a mezzanotte, scendendo leggermente a 19,5°C entro le 5:00. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità che varierà dal 70% al 75%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,8 km/h e i 8,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. Non si registreranno precipitazioni, rendendo la notte ideale per attività all’aperto.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 25,2°C intorno alle 11:00. La velocità del vento aumenterà, toccando i 18,6 km/h alle 11:00, mantenendo una direzione prevalentemente sud-occidentale. L’umidità si attesterà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto secca e piacevole. Non si prevedono piogge, quindi sarà una mattinata ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 24,4°C alle 15:00. Il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 63%. La velocità del vento continuerà a mantenersi vivace, con punte di 17,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni, permettendo di godere di un pomeriggio soleggiato.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a calare, arrivando a circa 22,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento si ridurrà a circa 6,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 82%, con la possibilità di leggere precipitazioni nel corso della notte. Sarà una serata tranquilla, ma con un aumento della probabilità di pioggia.

Giovedì 3 Ottobre

La notte di Giovedì 3 Ottobre si presenterà con pioggia leggera a partire dalla mezzanotte, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 86%, e l’umidità si attesterà attorno all’84%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 4,2 km/h e i 7,8 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. Si registreranno precipitazioni leggere, con una intensità di circa 0,12 mm.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 22°C. La velocità del vento si manterrà leggera, con punte di 8,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 87%, rendendo l’aria piuttosto umida. La probabilità di pioggia rimarrà alta, quindi si consiglia di portare un ombrello.

Nel pomeriggio, il cielo passerà a nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 72%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 25,4°C alle 8:00. La velocità del vento continuerà a mantenersi leggera, con punte di 11,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%. Anche in questo periodo non si registreranno precipitazioni significative, permettendo di godere di un pomeriggio relativamente soleggiato.

Infine, nella sera, le temperature continueranno a calare, arrivando a circa 22,1°C alle 21:00. Il cielo rimarrà coperto e la velocità del vento si ridurrà a circa 6,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 82%, con la possibilità di leggere precipitazioni nel corso della notte. Sarà una serata tranquilla, ma con un aumento della probabilità di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio di Ottobre caratterizzato da temperature piacevoli e cieli sereni, con un incremento della nuvolosità e possibilità di piogge a partire da Mercoledì. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, mentre si raccomanda di tenere a disposizione un ombrello per i giorni successivi.

