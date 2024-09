Meteo Seveso, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +13,8°C. Durante la mattina, il cielo si coprirà, raggiungendo una temperatura di +21°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede una stabilizzazione attorno ai 21,4°C con nubi sparse. La sera porterà un cielo completamente coperto e temperature in calo fino a +13,4°C. Martedì, nubi sparse e temperature di +13,1°C nella notte, con piogge leggere previste nel pomeriggio. Mercoledì e Giovedì, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno sui 15-20°C e umidità elevata.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,8°C, con una temperatura percepita di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 7,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 92%. Le temperature saliranno fino a +14,1°C alle 07:00, per poi raggiungere i +21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 3,7 km/h e 7,5 km/h, prevalentemente da Sud-Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 31% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà costante, con valori che varieranno tra 6,1 km/h e 7,6 km/h. La copertura nuvolosa aumenterà fino all’88% nel tardo pomeriggio, con un’umidità che si attesterà attorno al 37%.

Infine, nella sera, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a +15,8°C alle 20:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere i +13,4°C alle 23:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 56%.

Martedì 17 Settembre

Durante la notte di Martedì 17 Settembre, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,1°C, con una temperatura percepita di +11,9°C. La velocità del vento sarà di 9,4 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, passando a cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saliranno fino a +16,7°C alle 09:00, per poi raggiungere i +19,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1 km/h e 6 km/h, prevalentemente da Sud. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 49% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature scenderanno a +16,8°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,2 km/h. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con pioggia leggera prevista.

Nella sera, si prevede un’intensificazione delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con un’umidità che salirà fino all’84%. La velocità del vento sarà di 6 km/h.

Mercoledì 18 Settembre

Nella notte di Mercoledì 18 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,1°C, con una temperatura percepita di +12,8°C. La velocità del vento sarà di 9,2 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 18,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a +19,9°C alle 11:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,7 km/h e 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 25%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20,9°C alle 15:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori che varieranno tra 4,8 km/h e 6,2 km/h.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 85%. Le temperature scenderanno fino a +16,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5 km/h.

Giovedì 19 Settembre

Nella notte di Giovedì 19 Settembre, si osserveranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,5°C, con una temperatura percepita di +14,8°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 11,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a +16,2°C alle 07:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,3 km/h e 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,3°C alle 14:00. La velocità del vento sarà di 8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 57%.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a +15,8°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un andamento variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede un aumento delle precipitazioni, in particolare Martedì, con piogge leggere che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno momenti di sereno nei prossimi giorni.

