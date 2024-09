Meteo, le temperature minime di oggi: dai +10°C di Ostuni ai +21°C di Ponza

MeteoWeb

Per questo weekend, l’Italia si trova in una condizione di incertezza meteorologica, senza la presenza dominante di alte o basse pressioni. Il risultato è un quadro di grande variabilità, con alternanza tra cieli sereni e coperti, accompagnati da occasionali rovesci localizzati, la cui intensità e distribuzione sono difficili da determinare con precisione. Di seguito le temperature minime registrate oggi, 22 settembre, in alcune località italiane.

Le temperature minime di oggi 22 settembre 2024

+8°C a Montella, Castel di Sangro, Ussita Abbadia San Salvatore, Abetone Cutigliano, Monastero di Lanzo, Monguelfo

a Montella, Castel di Sangro, Ussita Abbadia San Salvatore, Abetone Cutigliano, Monastero di Lanzo, Monguelfo +9°C a Folgaria, Albareto, Carpegna, Cagnano Amiterno, Isernia, San Demetrio ne’ Vestini, Castelsantangelo sul Nera, Decollatura

a Folgaria, Albareto, Carpegna, Cagnano Amiterno, Isernia, San Demetrio ne’ Vestini, Castelsantangelo sul Nera, Decollatura +10°C a Ostuni, Posta, Petriano, Lama Mocogno, Albareto, Terragnolo, Verolengo, Camugnano, Arcidosso

a Ostuni, Posta, Petriano, Lama Mocogno, Albareto, Terragnolo, Verolengo, Camugnano, Arcidosso +11°C a Melfi, Santa Sofia, Padula, Soveria Mannelli, Bono, Montefiorino, Avio, Govone, Santa Sofia

a Melfi, Santa Sofia, Padula, Soveria Mannelli, Bono, Montefiorino, Avio, Govone, Santa Sofia +12°C a Montese, Sarsina, Campoli Appennino, Bagnoli Irpino, Morano Calabro, Orgosolo, Montalbano Elicona

a Montese, Sarsina, Campoli Appennino, Bagnoli Irpino, Morano Calabro, Orgosolo, Montalbano Elicona +13°C a Troina, Bisignano, Locorotondo, Sant’Angelo d’Alife, Mafalda, Perugia, Rignano sull’Arno, Malalbergo, Bettola

a Troina, Bisignano, Locorotondo, Sant’Angelo d’Alife, Mafalda, Perugia, Rignano sull’Arno, Malalbergo, Bettola +14°C a Legnago, Calderara di Reno, Fabro, Acquasanta Terme, Sambuci, Campoli Appennino, Gambatesa, Sala Consilina, Randazzo

a Legnago, Calderara di Reno, Fabro, Acquasanta Terme, Sambuci, Campoli Appennino, Gambatesa, Sala Consilina, Randazzo +15°C a Polizzi Generosa, Lequile, Pompei, Vico del Gargano, Allumiere, Assisi, Arcevia, San Gimignano, Roncofreddo, Pistoia

a Polizzi Generosa, Lequile, Pompei, Vico del Gargano, Allumiere, Assisi, Arcevia, San Gimignano, Roncofreddo, Pistoia +16°C a San Miniato, Penne, Foggia, Lattarico, Naso, Marta, Busachi, Monterotondo, Cervaro, Scerni

a San Miniato, Penne, Foggia, Lattarico, Naso, Marta, Busachi, Monterotondo, Cervaro, Scerni +17°C a Catanzaro, Sclafani Bagni, Bari, Fontana Liri, Capodimonte, Venezia

a Catanzaro, Sclafani Bagni, Bari, Fontana Liri, Capodimonte, Venezia +18°C a Anzio, Altavilla Silentina, Brindisi, Allai, Sestri Levante

a Anzio, Altavilla Silentina, Brindisi, Allai, Sestri Levante +19°C a Livorno, Ariccia, Messina, Aragona, La Maddalena

a Livorno, Ariccia, Messina, Aragona, La Maddalena +20°C a Napoli, Palo del Colle, Loiri Porto San Paolo

a Napoli, Palo del Colle, Loiri Porto San Paolo +21°C a Ponza, Fossombrone, Terrasini

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.