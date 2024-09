Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martedì 1 Ottobre a Termini Imerese si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutta la giornata. La temperatura percepita si avvicinerà ai 24°C nelle ore centrali, mentre la sera si attesterà intorno ai 20°C. I venti saranno leggeri, con una velocità media che non supererà i 11 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione fino a raggiungere i 17,6°C verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno e limpido. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est e sud-est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21,6°C intorno alle 8:00 e saliranno fino a 24,6°C a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria fresca e gradevole. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a un clima ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,7 km/h, ma senza creare disagi. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1016 hPa, confermando la stabilità delle condizioni meteo.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. I venti si faranno più leggeri, mantenendo una brezza piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Termini Imerese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel meteo, rendendo questa settimana ideale per godere delle bellezze naturali e delle attività all’aperto. Gli amanti del sole e del clima mite troveranno in Termini Imerese un ambiente perfetto per trascorrere momenti di relax e svago.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° Assenti 3.1 NE max 5 Grecale 69 % 1019 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +17.5° Assenti 3.2 ESE max 4.5 Scirocco 72 % 1018 hPa 7 cielo sereno +19.9° perc. +19.6° Assenti 2.8 SE max 3.6 Scirocco 63 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24° perc. +23.6° Assenti 5.9 NNE max 4.5 Grecale 44 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 11.7 NNE max 7.6 Grecale 51 % 1016 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 8 NE max 8.2 Grecale 60 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 2.5 ESE max 3.2 Scirocco 67 % 1015 hPa 22 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 5 SSE max 5.3 Scirocco 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:43

